Kanada yangınları: British Columbia’da olağanüstü hal ilan edildi, 30 bin ev tahliye ediliyor

Yine yangınlar nedeniyle Kanada’nın Kuzeybatı Toprakları (Northwest Territories) bölgesinde de nüfusun yarısı güvenli bölgelere götürüldü.

Alevler bölgenin başkenti Yellowknife’ın eteklerine kadar ulaştı. 20 bin nüfuslu kentin neredeyse 19 bini hava ya da kara yoluyla tahliye edildi.

British Columbia’da irili ufaklı yaklaşık 400 yangın sürüyor. Cuma akşamı 15 bin eve tahliye emri gönderilmişken, bu rakam Cumartesi akşamı 30 bine yükseldi. Bunlara ek olarak 36 bin evin daha tahliye edilmesi gerekebilir.

Acil müdahale ekipleri de Ulusal Hazırlık Seviyesi’ni 5. dereceye yükseltti. En yüksek olan bu seviye, ülkedeki tüm itfaiye çalışanlarının orman yangınlarına müdahale ile görevlendirilmesi anlamına geliyor.

Yangınlarda şu ana kadar bir can kaybı yaşandığı bilgisi gelmedi ancak özellikle Batı Kelowna’nın kuzeyindeki yerleşim bölgelerinde ciddi maddi hasar oluştuğu belirtiliyor.

Kanada tarihinin en kötü orman yangını mevsimlerinden birini geçiriyor.

Aktif yangın sayısı binin üzerinde.