Kanada yangınları: British Columbia’da olağanüstü hal ilan edildi, 30 bin ev tahliye ediliyor

Kanada, batıda British Columbia eyaletinden doğuda Quebec’e kadar ülke genelinde aynı anda devam eden binden fazla yangınla kayıtlara geçen en kötü orman yangını sezonunu yaşıyor.
Yangının büyük bir hızla yayılmaya devam ettiği British Columbia’da olağanüstü hal ilan edildi. 36 bin nüfuslu Batı Kelowna kentindeki evler alevlerin tehdidi altında.
Bölgede yaklaşık 30 bin eve tahliye emri gönderildi. Yetkililer “önemli sayıda evin” alevlere teslim olduğunu ekledi.
Eyalet Başbakanı David Eby, “yangın çok hızlı ilerliyor ve önümüzdeki günler çok zorlu olacak” dedi.
McDougall Creek’te süren yangın 24 saat içinde 64 hektardan 6800 hektarlık bir alana yayıldı.
Bölgede yaşayan yaklaşık 4800 kişiye tahliye emri verildi.
Yine yangınlar nedeniyle Kanada’nın Kuzeybatı Toprakları (Northwest Territories) bölgesinde de nüfusun yarısı güvenli bölgelere götürüldü.
Alevler bölgenin başkenti Yellowknife’ın eteklerine kadar ulaştı. 20 bin nüfuslu kentin neredeyse 19 bini hava ya da kara yoluyla tahliye edildi.
British Columbia’da irili ufaklı yaklaşık 400 yangın sürüyor. Cuma akşamı 15 bin eve tahliye emri gönderilmişken, bu rakam Cumartesi akşamı 30 bine yükseldi. Bunlara ek olarak 36 bin evin daha tahliye edilmesi gerekebilir.
Acil müdahale ekipleri de Ulusal Hazırlık Seviyesi’ni 5. dereceye yükseltti. En yüksek olan bu seviye, ülkedeki tüm itfaiye çalışanlarının orman yangınlarına müdahale ile görevlendirilmesi anlamına geliyor.
Yangınlarda şu ana kadar bir can kaybı yaşandığı bilgisi gelmedi ancak özellikle Batı Kelowna’nın kuzeyindeki yerleşim bölgelerinde ciddi maddi hasar oluştuğu belirtiliyor.
Kanada tarihinin en kötü orman yangını mevsimlerinden birini geçiriyor.
Aktif yangın sayısı binin üzerinde.
Uzmanlara göre bunun bir nedeni, bahar aylarının normalden daha sıcak ve yağışsız geçmiş olması.