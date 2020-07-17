Kan grupları ile Covid-19 arasında bir ilişki yok

ABD\u2019li bilim insanlar\u0131 baz\u0131 kan gruplar\u0131n\u0131n yeni tip corona vir\u00fcsten (Covid-19) daha fazla etkilendi\u011fine dair iddialar\u0131n do\u011fru olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Daha \u00e7\u00f6nce A tipi kan grubuna sahip insanlar\u0131n daha fazla enfekte oldu\u011fu ve \u00f6l\u00fcm oran\u0131n daha y\u00fcksek oldu\u011fu \u00f6ne s\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc\r\n\r\n\r\n\r\n200\u2019\u00fcn \u00fczerinde \u00fclkede ve b\u00f6lgede g\u00f6r\u00fclen yeni tip corona vir\u00fcs (Covid-19) pandemisi nedeniyle vaka say\u0131s\u0131 14 milyona, \u00f6l\u00fc say\u0131s\u0131 ise 600 bine yakla\u015ft\u0131. Di\u011fer taraftan salg\u0131n\u0131n ba\u015flang\u0131c\u0131ndan bu yana ge\u00e7en 7 ay i\u00e7inde Covid-19\u2019un gizemi hala bilim insanlar\u0131 taraf\u0131ndan tam olarak \u00e7\u00f6z\u00fclebilmi\u015f de\u011fil. Yap\u0131lan baz\u0131 bilimsel ara\u015ft\u0131rmalar da zaman ge\u00e7tik\u00e7e bir di\u011ferini \u00e7\u00fcr\u00fctebiliyor. Bunlardan biri ise corona vir\u00fcs\u00fcn farkl\u0131 kan gruplar\u0131n\u0131 de\u011fi\u015fik \u015fekillerde hasta etti\u011fi teorisi.\r\nEN R\u0130SKL\u0130 "A", EN AZ R\u0130SKL\u0130 "O" \u0130DD\u0130ASI\r\nGe\u00e7en ay ABD\u2019de Kaliforniya merkezli biyoteknoloji \u015firketi 23andMe'nin 750 bin ki\u015finin verilerini inceledi\u011fi raporda Covid-19 kar\u015f\u0131 en riskli kan grubunun A, en az riskli grubun ise \u201c0\u201d oldu\u011fu belirtilmi\u015fti. S\u00f6z konusu teori, farkl\u0131 \u00fclkelerde yap\u0131lan \u00e7e\u015fitli ara\u015ft\u0131rmalarla da desteklenmi\u015fti.\r\n\r\nAvrupa'da yap\u0131lan bir ara\u015ft\u0131rmada ise baz\u0131 genetik fakt\u00f6rler ile A tipi kan grubuna sahip olanlar\u0131n, corona vir\u00fcs\u00fc\u00a0y\u00fczde 45 daha \u015fiddetli ya\u015fad\u0131\u011f\u0131\u00a0\u00f6ne s\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n"\u0130STAT\u0130ST\u0130K\u0130 OLARAK DO\u011eRU OLAB\u0130L\u0130R, ANCAK TIP B\u0130L\u0130M\u0130 \u0130\u00c7\u0130N YETERL\u0130 DE\u011e\u0130L"\r\nAncak, \u00a0ABD\u2019de yer alan Massachusetts \u00a0General Hospital ve Beth Israel Deaconess Hospital taraf\u0131ndan ge\u00e7en hafta yay\u0131mlanan bir ara\u015ft\u0131rmada kan gruplar\u0131 farkl\u0131 olan insanlar\u0131n Covid-19\u2019dan de\u011fi\u015fik d\u00fczeylerde hastaland\u0131\u011f\u0131na dair bir bulguya rastlamad\u0131klar\u0131n\u0131 belirtti. Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar daha \u00f6nce yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n hakemli dergilerde onaylanmad\u0131\u011f\u0131 ve k\u00fc\u00e7\u00fck gruplar \u00fczerinde ya da laboratuvar ko\u015fullar\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirilmemi\u015f oldu\u011funu belirtti.\r\n\r\nDi\u011fer taraftan d\u00fcnyadaki en yayg\u0131n kan grubunun \u201c0\u201d oldu\u011funu, ard\u0131ndan ise \u201cA\u201d tipinin geldi\u011fini belirten uzmanlar, Covid-19\u2019un \u00f6l\u00fcm oran\u0131n y\u00fczde 1 oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcnce istaitistiki olarak b\u00f6yle bir sonuca var\u0131labilece\u011fini, ancak t\u0131p biliminde anlam ifade edebilmesi i\u00e7in farkl\u0131 ara\u015ft\u0131rma y\u00f6ntemlerinin kullan\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n