Sağlık

Kan grupları ile Covid-19 arasında bir ilişki yok

17 Temmuz 2020
kan grupları covid-19

ABD’li bilim insanları bazı kan gruplarının yeni tip corona virüsten (Covid-19) daha fazla etkilendiğine dair iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Daha çönce A tipi kan grubuna sahip insanların daha fazla enfekte olduğu ve ölüm oranın daha yüksek olduğu öne sürülmüştü


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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