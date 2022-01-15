KAMUSEN, “Dr. Fazıl Küçük’ün mücadelesi yetişen nesillere aktarılmalı…” dedi.

KAMUSEN Başkanı Metin Atan, Dr. Fazıl Küçük’ün 38’nci ölüm yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, yaşamını Kıbrıs Türklerini korumaya adayan Dr. Küçük’ün Türkiye olmadan Kıbrıs Türk halkının varlığını sürdüremeyeceğini ortaya koyan ve KKTC’ye giden yolu açan unutulmaz bir lider olduğunu vurguladı.

Dr. Küçük’ün, Ada’daki İngiliz yönetimine, Rumlar tarafından gündeme getirilen Enosis istemine ve EOKA saldırılarına büyük bir cesaretle karşı çıkışı ile “Kıbrıslı Türk Lider” olarak tarihe damga vurduğunu belirten Metin Atan, Dr. Küçük’ün hayatı boyunca toplumsal menfaatleri kişisel menfaatlerden önde tuttuğunun altını çizdi.

Atan, Dr. Küçük’ün, kimi zaman bir hekim, kimi zaman gazeteci, kimi zaman halktan biri olarak, halkı ile birlikte varoluş mücadelesinde tarihteki yerini aldığını ve halkına rehber olduğunu kaydetti.

Atan, “Seni asla unutmayacağız, ruhun şad olsun” dedi.