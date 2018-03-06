KAMU-SEN, Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenliyor

KAMU-SEN 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenliyor.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre kadın yönetim kurulu üyeleri, 8 Mart Perşembe günü saat 11.00’de Lefkoşa’da Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım büstüne çelenk koyarak saygı duruşunda bulunacak, saat 14.00’te de sendika binasında kokteyl düzenlenecek.

Etkinlikler çerçevesinde cuma günü saat 11.00’de Kıbrıs Türkü’nün var oluş mücadelesi dönemlerinden günümüze kadar Kıbrıs Türk kadınına haklar yönünden katkı koyan Süheyla Küçük ziyaret edilecek.