Kamu-İş: “Anlamlı bir asgari ücret belirlensin”

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Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş); dörtlü koalisyon hükümetinin asgari ücretle çalışanın sesine kulak vereceğine inandığını belirterek, “anlamlı bir asgari ücret belirlensin” dedi.

Kamu-İş  Başkanı Sami Dilek yaptığı yazılı açıklamada; “Emeğe karşı saygılı olan bu hükümetten erken zamanda asgari ücreti yeniden saptamak için ilgili komisyonu toplayarak, anlamlı bir asgari ücretin saptanmasını belirlemek gereğini duymaktayız”  ifadelerini kullandı.

Dilek, 2017 yılında  yabancı para birimleri kademeli olarak yükseldiğinden, Türk Lirası’nın alım gücünün düştüğünü, pahalılığın arttığını,  enflasyonun  yükseldiğini,  çalışanların büyük bir kısmının  açlık sınırının altına düştüğünü ileri sürdü.

Bugüne kadar asgari ücretlerin sefalet ücretinden öteye geçemediğini savunan Dilek, yıllardır  asgari ücret belirleme kriterlerini de iyileştirmeye söz veren hükümetlerin, gerekli düzenlemeleri yapmadıklarını ifade etti.

 