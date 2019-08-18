Dünya
Kamışlı’da bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü
Suriye’nin Kamışlı ilçesinde terör örgütü YPG/PKK’ya ait silahlı eğitim merkezinde bomba yüklü araç infilak ettirildi, en az 3 terörist öldü.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK’nın uzun süre önce silahlı eğitim merkezine dönüştürdüğü bir okulun önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi.
Failinin henüz bilinmediği olayda en az 3 terörist öldü, birkaç terörist yaralandı.
Haseke’nin Kamışlı ilçesi, YPG/PKK’nın Suriye’de işgal ettiği ilk yerleşimler arasında yer alıyor.
Terör örgütü ülkenin üçte birini işgal ediyor.