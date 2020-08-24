Havadis’in basılı yayınına pandemi nedeniyle ara verdiğimiz malumunuz. Bunun üzüntüsünü yaşadığımızı daha önce sizlerle paylaşmıştık. Her ne kadar da günümüz teknoloji devri, ve haber artık ceplere düşmüş olsa da “geleneksel medya” diye bahsedilen “gazete” haberciliği farklı bir yere ve öneme sahiptir bence.

Web haberciliği, online haber, dijital medya, anında bilgi evet çok güzel gelişmeler. Sıcağı sıcağına bilgi elbette çok önemli ama Havadis zaten bunu bu ülkede ilk başaran medya olmuştur. İlk web tv yayıncılığı Havadis’te başladı yıllar önce mesela.

Ülkenin en çok takip edilen web siteleri arasında yer alan havadiskibris.com yanında, gazetemiz de merakla takip edilen ve raflardaki yerini alması gereken gazetelerin başında olduğunu pandemi döneminde çok net şekilde yaşayarak gördük.

Spor anlamında ülkemizde yaşanan gelişmeleri, hatta yaşanamayan gelişmeleri pandeminin başlamasından sonra sadece dijitalde sizlere aktarabildik. Yine Havadis Web TV üzerinden yaptığımız canlı yayınlarla da sporun gündemini belirledik.

Bugünden itibaren bu zenginliğimizi yeniden basılı gazetemiz ile süslüyoruz. Ve yine bugünden itibaren, her yerde yazılamayan, yazılmayan haberleri pandemi dönemi öncesinde yazdığımız gibi bugünden itibaren de yazmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olması. Kaldığımız yerden devam kısaca..