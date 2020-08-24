Köşe YazarlarıSpor

Kaldığımız yerden devam

24 Ağustos 2020
Ahmet Özsoy
Ahmet Özsoy

Havadis’in basılı yayınına pandemi nedeniyle ara verdiğimiz malumunuz. Bunun üzüntüsünü yaşadığımızı daha önce sizlerle paylaşmıştık. Her ne kadar da günümüz teknoloji devri, ve haber artık ceplere düşmüş olsa da “geleneksel medya” diye bahsedilen “gazete” haberciliği farklı bir yere ve öneme sahiptir bence.

Web haberciliği, online haber, dijital medya, anında bilgi evet çok güzel gelişmeler. Sıcağı sıcağına bilgi elbette çok önemli ama Havadis zaten bunu bu ülkede ilk başaran medya olmuştur. İlk web tv yayıncılığı Havadis’te başladı yıllar önce mesela.

Ülkenin en çok takip edilen web siteleri arasında yer alan havadiskibris.com yanında, gazetemiz de merakla takip edilen ve raflardaki yerini alması gereken gazetelerin başında olduğunu pandemi döneminde çok net şekilde yaşayarak gördük.

Spor anlamında ülkemizde yaşanan gelişmeleri, hatta yaşanamayan gelişmeleri pandeminin başlamasından sonra sadece dijitalde sizlere aktarabildik. Yine Havadis Web TV üzerinden yaptığımız canlı yayınlarla da sporun gündemini belirledik.

Bugünden itibaren bu zenginliğimizi yeniden basılı gazetemiz ile süslüyoruz. Ve yine bugünden itibaren, her yerde yazılamayan, yazılmayan haberleri pandemi dönemi öncesinde yazdığımız gibi bugünden itibaren de yazmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olması. Kaldığımız yerden devam kısaca..


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Kullanmaya Korktuğumuz Kelime: Kadın

Kullanmaya Korktuğumuz Kelime: Kadın

23 Ağustos 2020
Photo of Toygar Davulcu resmen Lefke’de

Toygar Davulcu resmen Lefke’de

22 Ağustos 2020
Photo of Messi,1 Milyar dolar kazanan ikinci futbolcu olmaya hazırlanıyor

Messi,1 Milyar dolar kazanan ikinci futbolcu olmaya hazırlanıyor

22 Ağustos 2020
Photo of Ve okullar açılacak

Ve okullar açılacak

22 Ağustos 2020
Photo of Erhürman: Sporda açılım için liderlik lazım

Erhürman: Sporda açılım için liderlik lazım

21 Ağustos 2020
Photo of Emek Kırılmaz, yuvaya döndü

Emek Kırılmaz, yuvaya döndü

21 Ağustos 2020
Photo of CUMHURBAŞKANLIĞINA TATAR NEDEN TALİPTİR?

CUMHURBAŞKANLIĞINA TATAR NEDEN TALİPTİR?

21 Ağustos 2020
Photo of Yalova’da hedef üst sıralar

Yalova’da hedef üst sıralar

21 Ağustos 2020
Photo of Skeet Lefke Kupası yarın yapılıyor

Skeet Lefke Kupası yarın yapılıyor

21 Ağustos 2020
Photo of Uvanç Recaioğlu MTG’de

Uvanç Recaioğlu MTG’de

21 Ağustos 2020
Göz Atın
Kapalı
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı