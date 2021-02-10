Kalaşnikof akıllı tüfek geliştirdi: Telefon ile senkronize edilebiliyor

Şirketin genel müdürü Tarasov, silahın tasarlanması aşamasında “hayatlarını ekranın önünde oturarak geçirmeye alışık olan bir nesilden” ilham aldıklarını söyledi.

AK-47’nin yaratıcısı Kalaşnikof şirketinin yetkilileri, telefonlar ile senkronize edilebilen bir “akıllı tüfek” geliştirdiklerini açıkladı.

Şirketin genel müdürü Dmitriy Tarasov RBC gazetesine yaptığı açıklamalarda, MP-155 Ultima akıllı tüfeğinin, klasik silahlara göre daha geniş bir kitle için cezbedici olacağına inandığını belirtti.

​Tarasov, tüfeğin mekanizmasına, geriye kaç merminin kaldığını söyleyecek akıllı bir sistem yerleştirildiğini, kullanıcının yaptığı vuruşları takipçileri ile paylaşabilmesi için de silahta bir video kayıt sistemi bulunduğunu bildirdi.

“Z kuşağından ilham aldık”

Tüfeği tasarlarken akıllarında nasıl bir hedef kitle olduğu sorulduğunda Tarasov, silahın tasarlanması aşamasında “hayatlarını ekranın önünde oturarak geçirmeye alışık olan bir nesilden” ilham aldıklarını kaydetti.

‘Elektronik cihazların içine doğmuş ve kendilerini onlarsız düşünemeyen Z kuşağının ilgisini çekmek istediklerini’ sözlerine ekleyen Tarasov, ileride akıllı silah serilerini geliştirmeyi planladıklarını da belirtti.