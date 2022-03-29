Ekonomi

Kahve fiyatları artmaya devam mı edecek??

29 Mart 2022
kahve fiyatları







Son 1 yılda yüzde 76 artan kahve fiyatları, savaşın gübre fiyatlarını körüklemesi nedeniyle bu yıl da artmaya devam edeceği belirtiliyor. Özellikle yılın üçüncü çeyreğinde kahve piyasalarında panik başlayabileceği uyarısı yapılıyor.



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29 Mart 2022


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