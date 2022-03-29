Kahve fiyatları artmaya devam mı edecek??

Son 1 y\u0131lda y\u00fczde 76 artan kahve fiyatlar\u0131, sava\u015f\u0131n g\u00fcbre fiyatlar\u0131n\u0131 k\u00f6r\u00fcklemesi nedeniyle bu y\u0131l da artmaya devam edece\u011fi belirtiliyor. \u00d6zellikle y\u0131l\u0131n \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc \u00e7eyre\u011finde kahve piyasalar\u0131nda panik ba\u015flayabilece\u011fi uyar\u0131s\u0131 yap\u0131l\u0131yor.\r\nSon 1 y\u0131lda y\u00fczde 76 artan kahve fiyatlar\u0131, sava\u015f\u0131n g\u00fcbre fiyatlar\u0131n\u0131 k\u00f6r\u00fcklemesi nedeniyle bu y\u0131l da artmaya devam edece\u011fi belirtiliyor.Rusya-Ukrayna sava\u015f\u0131na dair geli\u015fmeler piyasalarda ana g\u00fcndem maddesi olmaya devam ediyor.\r\nRusya'ya uygulanan yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n\u00a0g\u00fcbre fiyatlar\u0131n\u0131 y\u00fckseltmesi\u00a0kahve\u00a0piyasalar\u0131na yans\u0131yor.\r\nPotas, nitrojen ve fosfatlar da dahil olmak \u00fczere temel g\u00fcbre bile\u015fenlerinin fiyat\u0131 h\u0131zla y\u00fckseldi.\r\nSekt\u00f6r uzmanlar\u0131 g\u00fcbre kullan\u0131m\u0131n\u0131n azalmas\u0131yla \u00fcretim ve kalitenin gerileyece\u011fini ve bunun ac\u0131s\u0131n\u0131n y\u0131l\u0131n \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc \u00e7eyre\u011finde \u00e7\u0131kmaya ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor.\r\nBrezilya\u2019n\u0131n sadece 3 ila 6 ay yetecek kadar g\u00fcbre stoku bulundu\u011fu i\u00e7in kahve piyasas\u0131nda 3'\u00fcnc\u00fc \u00e7eyrekte panik ba\u015flayabilece\u011fi belirtiliyor.\r\n\r\n