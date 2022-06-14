Spor
Kadınlar Ligi’ne son başvuru Cuma günü
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kadınlar Futbol Ligi’ne başvurular devam ediyor. Lige başvurular için son tarihin 17 Haziran Cuma günü olduğu hatırlatılırken, ligin başlama tarihinin ise 16-17 Temmuz olacağı duyuruldu. Lige başvuru yapacak olan kulüplerin, kulüp başlıklı kağıdında lige katılacaklarına dair yazıyı KTFF Genel Sekreterliği’ne sunması gerekiyor. Başvuruların ardından ligin statüsünün de kısa zamanda paylaşılacağı açıklandı.