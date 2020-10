KADININ ADI YOK

Aylardır Korona, Covid, Pandemi, maske, eldiven, dezenfektan, aşı, sosyal mesafe ve buna benzer nice kelime ya da yeni kavramla birlikte yaşıyoruz. Hepimizin dilinde, sohbetinde, kafasındaki kelimeler dönüp dolaşıp bunlar oluyor. Telvizyonlarda gece-gündüz bu hastalıkla ilgili gelişmeleri korku ile izliyoruz. Moraller bozuk, ekonomi kötür, umutlar zayıf..

Bu umutsuzluğun ortasında döviz, döviz ve yine döviz var. İnsanların gelirini eriten, her geçen gün fakirleştiren, hayatlarını kalitesizleştiren, dünya dengesini iyice bozan, dibe vurmuş para değerimizle gelecek için hayal kuramayan bizler…

Bu denli ciddi sorunlar hayatı iyice zorlaştırıyor, insan ilişkilerini bozuyor, hayallerimizi çalıyor. Her yeni gün bir gün önceden daha fakir olarak başlıyoruz hayata.

İşte bu gündemin, tatsızlığın ortasında bir de Cumhurbaşkanlığı seçimimiz var. Her zamankinden farklı bir havada, irademize sahip çııkmak için gidiyoruz sandık başına. Beklendiği gibi seçim birinci turdan bitemediği için bu hafta yine sandık başına gidiyoruz. Seçimin ilk turunun yapıldığı gün facebookda bir kutlama daha düştü gündemimize:

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ…

Anne-babalar kızlarıyla birlikte çekilmiş en güzel fotoğraflarını gururla paylaşarak, dünya kız çocukları gününü kutladılar. Tam da o gün Cumhurbaşkanlığı seçimi için 11 tane ERKEK aday en büyük makam için yarışıyordu. Bu ne yaman çelişkiydi. Bu ne kabullenilmez bir yarıştı böyle. Ayni Gün Mesarya Kadınlar İnsiyatifi şu gönderiyi paylaştı:

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde cumhurbaşkanlığı makamına aday 11 erkekten birine oy vermek için sandığa çağrıldık.

Yıl 2020.

Bu size niye kız çocukları günü varı yeterince açık ediyor mu?

Bu sorular bir balyoz gibi kafama iniyordu. Adaylar arasında hiç adını duymadığım, genel olarak tanınmayan adaylar da vardı. Her görüşten, her yaştan, her boydan, kilodan erkek vardı. Bir düzine olmak için 1 tane eksiktiler sadece. Onca gelişme sonasında bir tane kadın adayımız yoktu bizi temsil edebilecek. Kızlarımızın en güzel pozları süslerken sosyal medya hesaplarımızı Yıl 2020 de onca ilerlemeye rağmen! yine siyasetin en tepesine erkek egemen bir düzen hakimdi.

Yine destek verdik, kavga ettik, mücadele ettik.. Ediyoruz. Ancak ülkemizde erkeklerin yanına bir kadın aday çıkarabilme ortamımız hala yok. Kadın, üzerine yüklenilen sorumluluklar ve baskılarla ne yazık ki erkeğin gerisinde kalıp, daha çok eve tıkılıp kalıyor. Siyaset hala kahvelerde, kulüplerde yapılıyor. Yine bel altı vurularak, ana-avrat küfrediliyor. Geç vakilere kadar süren propaganda faaliyetlerinde kadınlar anne olmanın, eş olmanın da etkisiyle erkeklerin başarıları için katkı koyuyor.

2020 yılındaki 11 erkek adaylı bu seçimde KADININ ADI YOKtu. Tıplı Duygu Asena’nın ortalığı kasıp kavurduğu kitabındaki gibi. Ülke siyasetinin en üst noktasında, karar alma mekanizmalarında kadın yine göz ardı ediliyor, erkek egemen bir çarkın içinde eziliyor, ya da dışarıda kalıyordu. Geçtiğimiz dönemde Siber Sibel kadın aday olarak karşımıza çıktıysa da, kadın hareketi anlamında kadın örgütlerinden destek alamadı. Belediyelerde yine kadın adaylar ya da kadın başkanlar yok. Kadın aklı, algısı, yaratıcılığı, yeteneği her yerde muazzam işler yaparken iş seçmeye, seçilmeye gelince kadınlar sanki gizli bir el tarafından engelleniyor. Ona görevleri ve sorumlulukları hatırlatılıyor.

Daha yürüyecek çok yolumuz, mücadele edecek çok sebebimiz var. Her başarılı erkeğin arkasında olmaktan çok daha büyük işler gerçekleştirebilecek milyonlarca kadın gerilerde kalıyor, engelleniyor, yarış dışına itiliyor.

Biz, geçen hafta DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜNDE 11 tane erkek Cumhurbaşkanı adayını oyladık ve günümüzü kutladık. Pusulalara baktığımızda yine kadının adı yoktu.

11 Ekim Günü Birleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafından alınan kararla 2012 yılından itibaren “11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü” olarak kutlanmaya başlamıştır.

Bu karar Türkiye, Kanada ve Peru’nun önerileriyle alınmış olup; kararda “Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedeflerine” ulaşılması ve kız çocuklarının kendilerini etkileyecek kararların alınmasına katılımı açısından kız çocuklarının desteklenmesinin, güçlendirilmesinin ve onlara yatırım yapılmasının son derece önemli olduğu, ayrıca bunun başarılmasının kız çocuklarına karşı ayrımcılık ve şiddeti önleyeceği, onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlayacağı belirtilmiştir. Ayrıca kararda, kız çocuklarının güçlendirilmesinde ailelere ve toplumlara büyük rol düştüğü de vurgulanmaktadır.

UCLG-MEWA olarak, kız çocuklarının toplumda daha güçlü olmaları, her türlü ayrımcılık ve istismardan kurtulmaları, bütün haklardan eşit düzeyde yararlanmaları dileğiyle dünyadaki kız çocuklarının “11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü”nü kutlarız.