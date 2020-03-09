Kıbrıs

Kadına yönelik şiddetle mücadelde 5 üniversite ile protokol imzalandı

9 Mart 2020

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi , Lefke Avrupa Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Final Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi arasında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede işbirliği protokolü imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu imza töreni öncesinde yaptığı konuşmasına Girne’de cinayete kurban giden Elif Lort’a allahtan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı.

Bu protokolü imzalamamız bu anlamda da anlamlı olacaktır” diyen  Sucuoğlu, kadına şiddeti ortadan kaldırmak için üniversitelerin katkısıyla şiddettin önlenmesi noktasında bilinçlendirmenin önemini vurguladı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt da kadına yönelik şiddetin önüne geçilebilmesi için sosyal sorumluluk anlamında koruyucu önlemlerin şart olduğunu belirtti.

Bu yönde daha önce yapılan çalıştayda ortaya çıkan eylem planı doğrultusunda toplumda ve zihniyette dönüşümü sağlamayı hedeflediklerini aktaran Başkurt, bu protokolle birlikte üniversitelerin işbirliğiyle eğitim planlaması yapılacağını kaydetti.

Başkurt, bu konuda topyekün mücadelenin önemine işaret ederek eğitim planlamasıyla ve üniversitelerin aracılığıyla 2 yıl içrisinde işbirliğinde oldukları tüm kurumlarda eğitimler verileceğini aktardı.

Üniversite Rektör ve temsilcileri de böyle bir prokole ihtiyaç duıyulduğunu ve üniversiteler olarak üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını beldirdi.

Yapılan konuşmaların ardından protokle imza konuldu.

Protokol uyarınca, şiddette uğrayan kişilere anında mü-dahale etmek maksadıyla Milli Eğitim bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, kamu görevlilerine, sağlık Bakanlığına bağlı hastganelerin acil servisinde görev yapan personele, merkezi Cezaevindeki mahkumlara, polislerfe asklerlere ve özel sektör çalışanlarına eğitim verilmesi üzerinde çalışılacak.




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