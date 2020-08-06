Kıbrıs

Kadın Sığınma Evi yıl sonuna hazır

6 Ağustos 2020
Kadın Sığınma evi

LTB Başkanı Mehmet Harmancı şiddet gören 14 kadın ile 28 çocuğa hizmet verebilecek tek kadın sığınma evi binasının yıl sonuna hazır olacağını duyurdu.
Harmancı’nın açıklaması şöyle:
Sadece yeni bir mekan yaratmıyoruz, bu yıl sonunda ülkenin en donanımlı ve ne yazık ki tek kadın sığınma evi başkent Lefkoşa’da inşa edilmiş olacak.
Şiddet gören 14 kadın ile 28 çocuğun güvenli ve bağımsız bir şekilde hayata yeniden dönmeleri için bu mekan teknolojisi, yeşil alanı ve çocuk oyun ve eğitim alanları ile yeni bir umut olacak.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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