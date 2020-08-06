Kadın Sığınma Evi yıl sonuna hazır

Sadece yeni bir mekan yaratmıyoruz, bu yıl sonunda ülkenin en donanımlı ve ne yazık ki tek kadın sığınma evi başkent Lefkoşa’da inşa edilmiş olacak.

Şiddet gören 14 kadın ile 28 çocuğun güvenli ve bağımsız bir şekilde hayata yeniden dönmeleri için bu mekan teknolojisi, yeşil alanı ve çocuk oyun ve eğitim alanları ile yeni bir umut olacak.