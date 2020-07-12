Kadıköy’de kazanan Sivasspor

Süper Lig’in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek 4 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor’u konuk etti.

Sivasspor ilk yarının 9. dakikasında Kone ve 44. dakikasında Emre Kılınç’ın attığı gollerle Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek 4 hafta sonra galip geldi. Fenerbahçe’nin maçtaki tek golü ise 27. dakikada Deniz Türüç’ten geldi.

Fenerbahçe bu mağlubiyetle önemli bir fırsatı kaçırıp 50 puanda kaldı. Demir Grup Sivasspor ise 57 puana yükseldi.

Fenerbahçe’nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig’de ilk kez ilk 11’de görev aldı. Genç futbolcu, 62. dakikada yerini Emre Belözoğlu’na bıraktı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Sivas’ta oynanan maçı Sivasspor 3-1 kazanmıştı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada Ferdi’nin şık pasıyla soldan bindiren Hasan Ali Kaldırım’ın ortasında penaltı noktası civarında Muric’in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

GOL 7. dakikada Claudemir’in savunma arkasına pasına hareketlenen ve ceza sahası içine giren Emre Kılınç, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda savunmada Ozan Tufan’dan şık bir çalımla sıyrılırken yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. 9. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Kone’nin vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.

14. dakikada Demir Grup Sivasspor 2. gole çok yaklaştı. Mert Hakan Yandaş’ın sağdan etkili ortasında altıpasta Kone, çok müsait durumda topu direk dibinden auta attı.

16. dakikada soldan Tolgay’ın pasıyla sıfıra inen Hasan Ali kaldırım’ın ortasında altıpas üzerinde Muric’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

GOL 27. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Savunmadan Falette’in uzun pasında savunma arkasına sarkan ve kaleci Samassa’dan önce topu göğsüyle önüne alan Deniz Türüç’ün ceza sahası içi sol çaprazdan dar açıdan vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

GOL 44. dakikada Demir Grup Sivasspor yeniden öne geçti. Kaleci Samassa’nın uzun vuruşunda rakip yarı sahanın ortalarında Yatabare’nin aşırttığı topta savunma arkasına koşan Emre Kılınç kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emre, kaleci Altay’ın yanından topu filelere gönderdi: 1-2.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Demir Grup Sivasspor soyunma odasına 2-1 üstün gitti.