Kaçar, dijital oyunlar konusunda tavsiyelerde bulundu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sevinç Kaçar, çocukların geleneksel oyunlar yerine dijital oyunları tercih etmelerinin olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirterek, yoğun olarak dijital oyun oynayan çocuklarda dil gelişiminde aksamalar ya da gelişim geriliği problemleri, şiddet unsurlu içerikler nedeniyle saldırgan duygu, düşünce ve davranışların gelişmesi, bağımlılık, obezite gibi sağlık problemleri ya da cinsel istismar gibi istenmeyen durumların yaşanabileceğini kaydetti.

İnsanın doğduğu andan itibaren çevresindeki nesneleri keşfetmeye başladığını anımsatan Kaçar, “Bu sebeple çocuk oyunu kendisine bir araç edinir; duygularını ve düşüncelerini oyunla aktarır” ifadesini kullandı.

Yrd. Doç. Dr. Kaçar, eskiden çocukların kör ebe, saklambaç gibi daha geleneksel oyunlar oynadıklarını vurgulayarak, günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte dijital oyunlara daha çok ilgi duyulmaya başlandığını aktardı.

Çocukların dijital oyunları yoğun olarak oynamalarının birçok olumsuz sonucu olduğunu işaret eden Kaçar, bu nedenle birçok ebeveynin çocuklardan akıllı telefonları ve oyun konsollarını saklama/engelleme gayreti içerisine girdiklerini belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Kaçar, ‘Dijital Oyun Bağımlılığı’ kazanmış çocuklara bu şekilde yaklaşmanın onları oyundan vazgeçirmek yerine daha fazla hırslandırdığına dikkat çekerek, bunun yerine öncelikle ebeveynlerin dijital oyunları hayatın bir gerçeği olduğunu kabul etmeleri gerektiğini kaydetti.

Dijital oyunların her zaman olumsuz yanları olmadığını anımsatan Kaçar, “Dijital oyunlar çocuk için yabancı dil öğrenimi gibi eğitim materyali olarak kullanılmasının yanında çocukların strateji geliştirme ve hızlı karar verebilme becerisini geliştirme; fizyolojik kekemelik, sosyal fobi gibi tıbbi hastalıkların tedavisi amaçlı kullanılması gibi olumlu tarafları da mevcuttur” dedi.

Kaçar: “Ebeveynler dijital okuryazarlıklarını geliştirmeliler”

Kaçar, çocukların dijital oyunları oynamalarını engellenmek yerine ebeveynlerin dijital okuryazarlıklarını geliştirmeleri tavsiyesinde bulunarak, ebeveynlerin bu alanda daha detaylı ve sağlıklı bilgi elde etmeleri için https://www.guvenlioyna.org.tr/galeri/dijital-oyun-incelemeleri, http://farkindayiz.gov.tr/ ya da https://pegi.info/ gibi siteleri ziyaret edebileceklerini söyledi.

Ebeveynler özellikle çocuklarının gelişim dönemlerini de dikkate alarak MentalUP, Minecraft, World of Zoo, Wii Sports, Abzu, LittleBigPlanet, Cut The Rope, Threes!, Toca Life: City, TRT Çocuk Su Altı Kaşifi, Blox 3D Junior gibi oyunları tercih edebileceklerini aktaran Kaçar, bu oyunların şiddet ve cinsel saldırı öğeleri içermediğini ve çocukların daha çok zihinsel, duyusal ve psikomotor becerilerinin gelişimini destekleyen oyunlar olduklarını kaydetti.

Kaçar, ebeveynlerin özellikle GTA, PUBG, Slenderman, League Of Legends (LOL) gibi büyük olumsuzlukları bulunan oyunlara dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayarak, bu oyunların çocuklar tarafından oynamasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.