Kabil’in ele geçirilmesinin ardından sosyal medyada 100’den fazla Taliban yanlısı hesap açıldı

Sosyal medya son günlerde Afganistan’daki duruma emsalsiz bir pencere açtı ama bu platformlardan sadece seslerini duyurmaya çalışan gazeteciler ve umutsuzca kaçan siviller değil, Taliban da yararlanıyor.

Bu durum teknoloji şirketlerinin içeriği nasıl düzenleyeceğine dair zorluk teşkil ediyor, özellikle de Taliban, halihazırda ABD makamlarının nezdindeki gibi bir terör örgütü olarak nitelenmek yerine Afganistan’ın uluslararası alanda tanınan hükümeti olursa.

New York Times’ın analizine göre, örgütün pazar günü Kabil’i ele geçirmesinden sonra sosyal medya platformlarında 100’ün üzerinde resmi veya Taliban yanlısı yeni hesap ortaya çıktı.

Gönderiler, üst düzey Taliban liderlerinin savaşçıları tebrik ettiği YouTube videolarından, bakkal gibi görünmekle beraber sadece Taliban yanlısı görüntüler paylaşan bir hesaba kadar uzanıyor.

Videolardan birinde, Taliban’ın kurucularından Molla Abdulgani Baradar, “Şimdi millete hizmet etme, onlara barış ve güvenlik sağlama zamanı” diyor.

Topluca değerlendirildiğinde, video ve gönderiler sosyal medya şirketlerince kaldırılana kadar yaklaşık yarım milyon görüntülenmeye ulaştı.

Resmen terörist olarak nitelendirilmiş bir örgütü temsil ettiği için Taliban hesaplarını yasaklayan Facebook ve YouTube, The Times’a yaptığı açıklamada, tespit edilen Taliban videolarının kaldırıldığını söyledi. Twitter da şiddeti yücelten gönderiler karşıtı politikalara sahip olduğunu belirtti.

Yine de örgüt, Telegram gibi şifreli uygulamak kullanarak, hesap ve etiketleri sıklıkla değiştirerek veya görünüşte izin verilen içerik yönergeleri dahilinde olmasına rağmen yine de Taliban’ı destekleyen içerikler paylaşan hesaplar aracılığıyla bu güvenlik tedbirlerini aşma yolları bulmayı başardı.

10 yıldan uzun süredir Afganistan ve Pakistan’ı inceleyen bağımsız araştırmacı Ayman Aziz, Times’a, “Teknoloji şirketlerinin şimdiye kadarki yaklaşımı çok etkili değil” dedi.

Taliban, yeni rejimiyle yeni bir çevrimiçi mevcudiyet kuruyor.

Taliban kendi adına, mesajını çevrimiçi yaymasına izin verilmesi gerektiğini savunarak sosyal medya şirketlerine tepki gösteriyor. Gazetecilerin salı günü örgütün sözcüsü Zabihullah Mücahid’e, Taliban’ın Afganistan’da ifade özgürlüğünü devam ettirip ettirmeyeceğini sorması üzerine sözcü, bu fırsatı Facebook’a saldırmak için kullanmıştı.

Mücahid cevaben, “Bu soru, ifade özgürlüğü savunucusu olduğunu iddia edip yabancı bilgi ve haberlerin yayımlanmasına izin vermeyenlere sorulmalı” demişti.