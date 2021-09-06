Jean-Paul Belmondo: Ünlü Fransız aktör 88 yaşında hayatını kaybetti

Fransa ve dünya sinemasının en ünlü aktörlerinden Jean-Paul Belmondo 88 yaşında hayatını kaybetti. Belmondo, 1950’li yılların sonunda Fransa’da ortaya çıkan sinema akımı Yeni Dalga’nın önde gelen isimleri arasında gösteriliyordu.

Michel Godest, “Jean-Paul Belmondo bir süredir yorgundu. Huzur içinde öldü” dedi.

Fransa’da ‘Bébel’ olarak da anılan 1933 doğumlu aktör 2001’de felç geçirmiş ve kariyerini sonlandırmıştı.