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Jean-Paul Belmondo: Ünlü Fransız aktör 88 yaşında hayatını kaybetti
Fransa ve dünya sinemasının en ünlü aktörlerinden Jean-Paul Belmondo 88 yaşında hayatını kaybetti. Belmondo, 1950’li yılların sonunda Fransa’da ortaya çıkan sinema akımı Yeni Dalga’nın önde gelen isimleri arasında gösteriliyordu.
Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Belmondo’nun avukatı Michel Godest, ünlü aktörün evinde yaşamını yitirdiğini söyledi.
Michel Godest, “Jean-Paul Belmondo bir süredir yorgundu. Huzur içinde öldü” dedi.
Fransa’da ‘Bébel’ olarak da anılan 1933 doğumlu aktör 2001’de felç geçirmiş ve kariyerini sonlandırmıştı.
Toplam 85 filmde rol alan Belmondo, 2017’de Fransa’nın Oscar’ı Cesar Sinema Ödülleri’nde Onur Ödülü’ne layık görülmüştü.