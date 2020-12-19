Japonya’da sıradışı doğa olayı görüntülendi

Japonya’daki bir yanardağ patladığı sırada gökyüzünde oluşan yıldırımın görüntüleri nefes kesti.

Dünyanın en aktif yanardağlarından Sakurajima’daki patlama 17 Aralık’ta yaşandı.

Yanardağdan fışkıran küller iki kilometreyi aşan bir yüksekliğe ulaşırken, civar köylerde oturanlar patlamayı canlı olarak izleme fırsatı yakaladı.

Patlamada can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Hava yükselen kül bulutları arasında oluşan yıldırımsa Reuters’tan bir fotoğrafçının kamerasına yansıdı.

Volkanik yıldırım olarak da bilinen doğa olayının nasıl ortaya çıktığı henüz tam anlaşılamıyor.

Bilim insanları, kül bulutu içindeki yüklü parçacıkların sürtünmesi sonucu oluşan elektrik nedeniyle yıldırımın ortaya çıktığını düşünüyor.

Sakurajima Yanardağı’nın yer aldığı bölge bir zamanlar Kagoşima Körfezi içinde ayrı bir adaydı.

Ancak 1914’te yaşanan büyük yanardağ patlamasında aylarca oluşan lav akıntıları adanın doğusundaki kıyı hattını doldurunca, yanardağın bulunduğu bölge Ōsumi Yarımadası’yla birleşti.

20. yüzyılda ülke tarihindeki en büyük yanardağ patlaması olarak kayıtlara geçen olaydan sonra can kaybı yaşanan birkaç deprem de meydana gelmişti.