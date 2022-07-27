Japonya’da ‘maymun’ alarmı: Saldırılar arttı

Japonya’da Yamaguchi kent yetkilisi, macaca fuscata cinsi maymunların yemekle ilgilenmediğini ve 8 Temmuz’dan bu yana 58 kişiye saldırdığını duyurdu.

Genellikle bebekleri ve yaşlıları hedef alan maymunları sakinleştirici silahla yakalamak üzere belediye tarafından özel bir ekip kurulduğu ancak maymunların yemekle ilgilenmediği ve onlar için kurulan tuzakların işe yaramadığı bilgisi paylaşıldı.

Maymun saldırısına uğrayan kişilerde ciddi yaralanma görülmediği ancak hastaneye gitmeleri gerektiği aktarıldı.

“Maymunlar yakalanmaya başladıktan sonra daha fazla saldırı gerçekleştirdi”

Dün, 49 santimetre boyunda ve 7 kilo ağırlığında bir erkek maymun, sakinleştirici tabancayla yakalanarak uyutuldu.