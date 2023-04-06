Japonya’da kuş gribi nedeniyle 17 milyondan fazla tavuk öldürüldü

Sadece bu sezon 17 milyon tavuğun öldürüldüğü Japonya’da bu rakamın bir rekor olduğu belirtildi. Son rekor 9,9 milyon tavuğun kuş gribi nedeniyle öldürüldüğü 2020 mali yılına aitti.

Hollanda merkezli Rabobank, bu ay yayınladığı raporda küresel yumurta fiyatlarının 2023’ün ilk çeyreğinde tarihi rekor seviyelerine ulaştığına dikkat çekmiş ve birçok ülkede görülen kuş gribiyle yüksek yem fiyatlarını buna gerekçe olarak göstermişti.

2020’nin ortalarında 2022’nin ortalarına kadar olan süreçte, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle küresel yem fiyatları iki katına çıkmıştı.

Rabobank’ın kıdemli analisti Nan-Dirk Mulder konuyla ilgili olarak, “Küresel fiyatlar 2007’ye kıyasla 2,5 kat daha yüksek ve geçen yıldan bu yana yüzde 100 oranında arttı” ifadelerini kullandı.

Japonya’da 1,8 dolara ulaşan yumurta fiyatları son 10 yılın en yüksek seviyesinde seyrederken, Rabobank raporunda “Tayland, Filipinler, İsrail, Yeni Zelanda, Nijerya, Kenya, Brezilya, Meksika ve Arjantin’de de benzer şekilde rekor fiyatlar görülüyor” dendi.

Independent Türkçe, NHK, CNN