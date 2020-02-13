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Japonya’da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti, toplam can kaybı 1371 oldu

13 Şubat 2020

Japonya’da yeni adı COVID-19 olan koronavirüs salgını nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti. Ölen kişi 80’li yaşlarda bir kadın. Kadının koronavirüs taşıdığı ölümünden sonra doğrulandı. Ayrıca dünya çapında 3’ü Çin dışından olmak üzere virüs sebebiyle can kaybı sayısı 1371’e çıktı.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Sağlık Bakanı Kato Katsunobu, ülkede COVID-19 kaynaklı ilk can kaybının yaşandığını açıkladı.

Kato, söz konusu kişinin, semptomlar göstermeye başladıktan sonra başkent Tokyo yakınlarında Kanagawa bölgesinde bir hastanede şubat ayı başından bu yana tedavi gören 80’li yaşlarındaki bir kadın olduğunu bildirdi.

Kadının virüs taşıdığının öldükten sonra doğrulandığı kaydedildi.

Japonya’da, koronavirüs salgını nedeniyle 4 Şubat’ta karantinaya alınan Diamond Princess adlı yolcu gemisinde, 44 kişide daha virüs tespit edilmesiyle gemideki vaka sayısı 218’e, ülkedeki vaka sayısı 247’e yükselmişti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 60 bini aştı

COVID-19 salgını nedeniyle 1371 kişi yaşamını yitirdi. Can kayıplarının 1368’i Çin ana karasında, biri Hong Kong, biri Filipinler’de biri de Japonya’da oldu.

Koronavirüs görülen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre vaka sayıları şu şekilde:

Japonya 248, Singapur 50, Tayland 33, Güney Kore 28, Malezya 19, Vietnam 16, Almanya 16, Avustralya 15, ABD 14, Fransa 11, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 8, Kanada 7, İtalya 3, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İspanya 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1.

Çin’de ÇKP Sekreteri istifa etti

Çin’in kuzeybatısında Şaanşi eyaletinde COVID-19 taşıyan hamile kadın, sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Hubey Parti Sekreteri Ciang Çaoliang, salgının ortaya çıkmasından bu yana eyaletteki zayıf yönetim gerekçe gösterilerek görevinden alındı.

Eyalet yetkilileri, virüsün yol açtığı enfeksiyonu tespit etmek için bilgisayarlı tomografi (CT) taramaları kullanmaya başladı.

Çinli bilim insanları virüsle mücadele çerçevesinde iki anti viral ilacı test etmeye başladı. İlaçlarla ilgili klinik test sonuçlarının haftalar içinde açıklanması öngörülüyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, salgınının ekonomiye verdiği zararı yönetmek amacıyla işletmelere vergi indirimi dahil yardımda bulunma sözü verdi.

Çin’in Guangcou ve Şıncın şehirlerindeki yerel meclisler, koronavirüs salgınıyla mücadelede şahısları, şirketleri ve yönetimleri seferber etme hazırlığını öngören tasarıları kabul etti.

Salgına karşı telefon uygulaması

Koronavirüs salgınının en fazla etkili olduğu Çin’de hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla insanlara risk altında olup olmadıklarını bildiren bir telefon uygulaması geliştirildi.

Salgınının yarattığı endişe nedeniyle Pasifik Okyanusu’na kıyısı olan ülkelerde demirleyecek liman bulamayan kruvaziyer, Kamboçya tarafından kabul edildi.

Dünya GSM Birliği, 24-27 Şubat’ta İspanya’nın Barselona kentinde yapılması planlanan ancak COVID-19 salgınından dolayı 40’a yakın mobil teknoloji şirketinin katılmama kararı aldığı Mobil Dünya Kongresi’nin (MWC) iptal edildiğini açıkladı.




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