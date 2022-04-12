Japonya’da alarm: Covid-19’un yeni varyantı XE görüldü

Japonya Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131, Covid-19'un Omicron mutasyonunun BA.1 ve BA.2 adl\u0131 alt varyantlar\u0131n\u0131n \u00e7apraz mutasyonu olan 'XE' tipinin \u00fclkede ilk kez do\u011fruland\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nJaponya\u2019da Covid-19'un Omicron mutasyonunun BA.1 ve BA.2 adl\u0131 alt varyantlar\u0131n\u0131n \u00e7apraz mutasyonu olan XE tipine ait ilk vaka do\u011fruland\u0131.\u00a0Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Tokyo yak\u0131nlar\u0131ndaki Narita Havaalan\u0131'ndan \u00fclkeye gelen bir kad\u0131n yolcuda XE mutasyonu tespit edildi. \u0130smi ve uyru\u011fu a\u00e7\u0131klanmayan 30'lu ya\u015flardaki kad\u0131n\u0131n 2 doz Pfizer-BioNTech a\u015f\u0131s\u0131 oldu\u011fu \u00f6\u011frenilirken, hastan\u0131n test \u00f6ncesinde hi\u00e7bir semptom g\u00f6stermedi\u011fi belirtildi.\r\n\r\n\r\n\r\nOmicron mutasyonunun BA.1 ve BA.2 alt tiplerinin bir kombinasyonu oldu\u011fu bilinen XE mutasyonunun daha bula\u015f\u0131c\u0131 oldu\u011fu belirtilirken, mutasyonunun a\u015f\u0131 ve ila\u00e7lar\u0131n etkinli\u011finde bir de\u011fi\u015fikli\u011fe neden olmad\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\nVAKA SAYISI ARTIYOR\r\nJaponya\u2019da d\u00fcn do\u011frulanan 33 bin 205 yeni Covid-19 enfeksiyonu \u00fclke geneli vakalar toplam\u0131n\u0131 7 milyon 84 bin 93'e ta\u015f\u0131m\u0131\u015f, 34 ki\u015finin daha hayat\u0131n\u0131 kaybetmesiyle can kayb\u0131 28 bin 739'a y\u00fckselmi\u015fti. N\u00fcfusunun y\u00fczde 80.1'ini tamamen a\u015f\u0131layan Japonya\u2019da y\u00fczde 44.6'l\u0131k kesim ise hat\u0131rlatma dozu yapt\u0131rm\u0131\u015ft\u0131. Japonya'da h\u00fck\u00fcmet a\u015f\u0131lama seferberli\u011finde di\u011fer geli\u015fmi\u015f \u00fclkelerin gerisinde kal\u0131nmas\u0131 nedeniyle de ele\u015ftirilmi\u015fti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n