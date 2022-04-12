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Japonya’da alarm: Covid-19’un yeni varyantı XE görüldü

12 Nisan 2022
Japonya Sağlık Bakanlığı, Covid-19'un Omicron mutasyonunun BA.1 ve BA.2 adlı alt varyantlarının çapraz mutasyonu olan 'XE' tipinin ülkede ilk kez doğrulandığını açıkladı.







Japonya Sağlık Bakanlığı, Covid-19’un Omicron mutasyonunun BA.1 ve BA.2 adlı alt varyantlarının çapraz mutasyonu olan ‘XE’ tipinin ülkede ilk kez doğrulandığını açıkladı.



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12 Nisan 2022


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