Dünya

Japonya’da 250’den fazla sporcu ve yetkili COVID-19’a yakalandı

10 Şubat 2022
sumo covid-19





Japonya’da 250’den fazla sumo güreşçisi ve spor yetkilisi COVID-19’a yakalandı.

Japonya Sumo Federasyonu (NSK), bünyesindeki sporcu ve yetkililerine uyguladığı PCR testlerinin sonuçlarını açıkladı.




Açıklamaya göre, geçen ay düzenlenen Ocak Turnuvası’ndan bu yana 252 profesyonel güreşçi ve yetkili COVID-19’a yakalandı.



Virüse yakalananlar arasında, profesyonel sumonun en üst düzeyde temsil noktası Makuuçi ve Juryo liglerinden başpehlivanlar da yer alıyor.

Federasyon, mart ayında güneydeki Osaka kentinde düzenlenecek turnuva kapsamında COVID-19 önlemlerini artıracak.



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10 Şubat 2022


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