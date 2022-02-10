Japonya’da 250’den fazla sporcu ve yetkili COVID-19’a yakalandı

Japonya Sumo Federasyonu (NSK), bünyesindeki sporcu ve yetkililerine uyguladığı PCR testlerinin sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, geçen ay düzenlenen Ocak Turnuvası’ndan bu yana 252 profesyonel güreşçi ve yetkili COVID-19’a yakalandı.

Virüse yakalananlar arasında, profesyonel sumonun en üst düzeyde temsil noktası Makuuçi ve Juryo liglerinden başpehlivanlar da yer alıyor.

Federasyon, mart ayında güneydeki Osaka kentinde düzenlenecek turnuva kapsamında COVID-19 önlemlerini artıracak.