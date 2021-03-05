Japonya’da 10 yıl önceki depremde kaybolan kişinin ceset kalıntıları kıyıya vurdu

Kyodo ajansının haberine göre, 17 Şubat’ta kuzeydoğudaki Miyagi eyaleti kıyılarında iskelet kalıntıları tespit edildi.

Yapılan DNA analizi ve adli diş hekimliği tahlili sonucunda, kalıntıların Mart 2011 depreminde kaybolan Okuyama Natsuo’ya ait olduğu belirlendi.

18 binden fazla kişi ölmüş olabilir

2011’de 61 yaşında olan Okuyama’nın evinden işine giderken depreme yakalandığı ve tsunaminin cesedini ortadan kaldırdığı düşünülüyor.

Depremin en fazla etkilediği Tohoku bölgesindeki Miyagi, Fukuşima ve İwate eyaletlerinde, deprem ve tsunamide 18 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.