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Japonya vatandaşlarından Ukrayna’yı terk etmelerini istedi

11 Şubat 2022
japonya ukrayna





Japonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine, Ukrayna’daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulundu.

Japonya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “(Rusya-Ukrayna gerilimi) Gidişatın hızlı şekilde kötüleşebileceğine yönelik giderek artan bir ihtimal bulunuyor.” değerlendirmesi yapıldı.




Ukrayna’ya yönelik seyahat uyarısının en üst seviyeye çekildiği bildirilen açıklamada, Japon vatandaşlarına, derhal bu ülkeden ayrılmaları ve “amacına bakılmaksızın” bu ülkeye seyahatten kaçınmaları tavsiye edildi.



Açıklamada, Ukrayna’ya sınır ülke olan Belarus’ta düzenlenen Rusya-Belarus ortak tatbikatına atıf yapıldı ve Rusya’ya ait askeri gemilerin Karadeniz’de seyrettiği anımsatıldı.



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11 Şubat 2022


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