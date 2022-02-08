Dünya
Japonya Prensesi Yoko COVID-19’a yakalandı
Japonya Prensesi Yoko koronavirüse yakalandı. Japonya İmparatorluk ailesindeki ilk COVID-19 vakası olarak kayda geçti.
Japonya’da İmparatorluk İşleri Ajansı (Kunaicho), Prenses Yoko’nun virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Ciddi semptom göstermeyen 38 yaşındaki Prenses’in, İmparatorluk Sarayı bünyesindeki Kunaicho Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.
“İmparatorluk ailesindeki ilk vaka”
Bu, “Japonya İmparatorluk ailesindeki ilk COVID-19 vakası” olarak kayda geçti.
Prenses Yoko, önceki İmparator Akihito’nun kuzeni olan ve 2012’de hayatını kaybeden Prens Tomohito’nun kızı.