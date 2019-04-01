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Japonya kapılarını yabancı işçilere açıyor

1 Nisan 2019

Japonya’da, ülke kapılarını kitlesel yabancı işçi göçüne açan yasa yürürlüğe girdi. Hedef beş yılda 345 bin misafir işçiyi nüfusu giderek yaşlanan ülkeye çekerek ekonomiyi ayakta tutabilmek.

Japonya’ya büyük çaplı işçi göçünün yolunu açan yasa 1 Nisan tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Dünyanın en büyük üçüncü ekonomik gücü olan Japonya, nüfusunun giderek yaşlanması nedeniyle kapılarını kitlesel boyutta işçi göçmenlere açıyor. Özellikle Çin, Endonezya, Filipinler ve Vietnam gibi komşu ülkelerden işçileri kabul etmeye hazırlanan ve bugüne dek neredeyse mülteci dahi kabul etmeyen Japonya, kültürel anlamda toplumsal homojen yapısını korumaya özen gösteren bir ülke.

Yürürlüğe giren yasayla yabancılara farklı çalışma vizeleri verilecek. Bunlardan ilkine az da olsa Japonca konuşabilen ve aralarında inşaat, tarım ve yaşlı bakımı gibi iş alanlarının da olduğu 14 sektörden birinde en az beş yıl iş deneyimi olanlar başvurabilecek. Ancak bu vizeyi alanlar ailelerini yanlarında Japonya’ya götüremeyecekler. Japon hükümeti önümüzdeki bir yıl içinde yaklaşık 47 bin kişiye bu vizeyi vermeyi planlıyor. Önümüzdeki beş yıl içinde bu sayının 345 bine çıkması bekleniyor. Ancak uzmanlar ülkenin iş gücü ihtiyacının bir milyonun üstünde olduğu görüşünde.

Kalifiye işçilere ayrıcalıklar

Söz konusu yasa, müteahhitlik ve gemi inşaatı gibi alanlarda çalışacak iyi eğitimli kişilere ise beş yılın ardından Japonya’da ikamet etme, çalışma iznini uzatma ve ailelerini de yanlarına alabilme olanağı sağlıyor. Japonya bu tarz vizeleri bugüne dek sadece üniversite mezunlarına ve doktor, avukat ile öğretmen gibi meslek dallarında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip kişilere veriyordu.

Nüfusun hızla yaşlanması ve doğum oranlarının düşmesi sonucu bozulan demografik yapı nedeniyle ekonomi dünyasından uzun süredir misafir işçilere izin verilmesi yönünde talepler geliyordu. Diğer yandan 126 milyon nüfuslu ülkede, kitlesel yabancı işçi göçüne karşı çıkan kesimler de var.

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