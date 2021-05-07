Japonya hükümeti Kovid-19’a karşı OHAL’i uzatacak: Yatak kapasitesi oldukça kritik

Japonya hükümeti, artış trendini koruyan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sonrası Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo’da olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının süresini uzatma kararı aldı.

Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, düzenlediği basın toplantısında, düşmeyen vaka oranları karşısında, “Kriz durumu hissiyatımız sürüyor” ifadesini kullandı.

“Hükümet, vaka oranlarını tam kapsamlı kontrol altına alacak ve halkın güvende olduğu hissetmesi için elinde geleni yapacak” diyen Nişimura, OHAL’i uzatmayı planladıklarını belirtti.

“Osaka’da yatak kapasitesi oldukça kritik”

Osaka’daki vaka artışlarına dikkati çeken Nişimura, “Osaka’da yatak kapasitesi oldukça kritik. Tokyo’da da bu oranın gelecek iki haftada kötüleşmesini bekliyoruz. Başkentte daha bulaşıcı varyantlar yayılıyor” dedi.

Nishimura, heyetin daha sonra uzatma planını onayladığını söyledi. Başbakan Yoshihide Suga’nın bugün düzenleyeceği basın toplantısında olağanüstü halin uzatılmasını resmi olarak onaylaması bekleniyor.

Tokyo Olimpiyatları salgın nedeniyle 1 yıl ertelenmişti.

Kyodo ajansının haberine göre Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo’da 11 Mayıs’ta sona ermesi planlanan OHAL, mayıs ayı sonuna dek uzatılacak. Uygulamaya Aiçi ve Fukuoka eyaletleri de eklenecek.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 622 bin 693’e, ölü sayısı 10 bin 625’e yükseldi. Ülke genelinde 1098 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.