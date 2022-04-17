Japonya COVID-19 vakalarındaki düşüşün ardından yeni safhaya girdi

Japonya genelinde 29 Nisan-6 Mayıs’ta yaşanacak “Oogon Şuukan” (Altın Hafta) tatili öncesinde Kyodo ajansına konuşan Omi Şigeru, düşen vaka oranları sonrası salgının ülkede “yeni safhaya girdiğini” dile getirdi.

Omi, yeni dönemde, önceki olağanüstü hal benzeri okul ve AVM gibi yerlerin geçici kapatılması ya da ülke genelinde sosyal ve ekonomik faaliyetlerin “tamamıyla durdurulmasına ihtiyaç olmadığını” belirtti.

Geçen iki yıl zarfında halkın virüsle baş etmeyi öğrendiğini savunan Omi, “Vaka seyri genç kesimden yaşlı nüfusa doğru yöneliyor” diyerek, tatil periyodunda “vaka artışı ihtimaline” karşı önlemlerin artırılmasını talep etti.

Öte yandan Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı geçen hafta, halkın yüzde 45’ten fazlasının 3’üncü doz COVID-19 aşısını yaptırdığını açıklamıştı.