Japon kripto para borsası Liquid’den 94 milyon dolar çalındı

Japonya merkezli kripto para borsası Liquid’den 31 milyon dolar tutarında Ethereum, 5 milyon dolar tutarında Bitcoin ve 13 milyon dolar değerinde XRP çalındı.

Ethereum Blockchain ile bağlantılı 45 milyon dolar tutarındaki kripto para da saldırı sonucu çalındı.

Çalınan varlıkların dondurulması için diğer kripto borsalarıyla çalışılıyor

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan şirket varlık yatırım ve çekim işlemlerinin askıya alındığını duyurdu.

Açıklamada, çalınan varlıkların dondurulması ve geri alınması için diğer kripto borsaları ile çalışıldığı belirtildi.