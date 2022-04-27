Japon bilim insanları: DNA’nın yapı taşları Dünya’ya meteorlarla geldi

Japon bilim insanlar\u0131, d\u00fcnyadaki ya\u015fam\u0131n kayna\u011f\u0131n\u0131n uzayda oldu\u011funa dair heyecan verici bir ke\u015fif yapt\u0131. DNA ve RNA'n\u0131n olu\u015fumunda yer alan kimyasal yap\u0131 ta\u015flar\u0131 primidin n\u00fckleobazlar\u0131n karbon a\u00e7\u0131s\u0131ndan zengin meteorlar taraf\u0131ndan D\u00fcnya'ya ta\u015f\u0131nm\u0131\u015f olabilece\u011fi belirtildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n"Nature Communications" adl\u0131 hakemli dergide yay\u0131mlanan ara\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re, DNA veya RNA olu\u015fturmak i\u00e7in gerekli olan pirimidin n\u00fckleobazlar, karbon bak\u0131m\u0131ndan zengin meteorlar taraf\u0131ndan D\u00fcnya'ya getirilmi\u015f olabilir.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nDNA ve RNA olu\u015fumunda sitozin, urasil, p\u00fcrin ve timin i\u00e7eren pirimidin n\u00fckleobazlar\u0131n gerekli oldu\u011fu, g\u00f6k ta\u015flar\u0131nda da \u015fimdiye kadar yaln\u0131zca p\u00fcrin n\u00fckleobazlar\u0131 ve urasilin varl\u0131\u011f\u0131 biliniyor.\r\n\r\n\r\n\u00dc\u00c7 G\u00d6K TA\u015eI ANAL\u0130Z ED\u0130LD\u0130\r\nJaponya\u2019daki Hokkaido \u00dcniversitesinden Yasuhiro Oba ve \u00e7ok say\u0131da ara\u015ft\u0131rmac\u0131, son teknoloji \u00fcr\u00fcn\u00fc analitik teknikleri kullanarak n\u00fckleobazlar\u0131n optimize edilmesiyle Murchison, Murray ve Tagish Lake isimli karbon bak\u0131m\u0131ndan zengin \u00fc\u00e7 g\u00f6k ta\u015f\u0131n\u0131 analiz etti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nB\u00f6ylece meteorlarda daha \u00f6nce tespit edilen guanin, adenin ve urasil gibi bile\u015fiklere ek olarak sitozin ve timin gibi \u00e7e\u015fitli pirimidin n\u00fckleobazlar ilk kez tan\u0131mland\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nS\u00f6z konusu bile\u015fiklerin y\u0131ld\u0131zlar aras\u0131 uzay alan\u0131ndaki fotokimyasal reaksiyonlar taraf\u0131ndan \u00fcretilerek daha sonra G\u00fcne\u015f Sistemi'nin olu\u015fumunda asteroitlere eklemlenmi\u015f olabilece\u011fi, ara\u015ft\u0131rman\u0131n nihai bulgusu olarak \u00f6ne \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n\r\nAra\u015ft\u0131rmada, pirimidin n\u00fckleobazlar\u0131n g\u00f6k ta\u015flar\u0131 taraf\u0131ndan d\u00fcnyaya ta\u015f\u0131nmalar\u0131n\u0131n ise daha sonra erken ya\u015fam i\u00e7in genetik i\u015flevlerin ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131nda rol oynam\u0131\u015f olabilece\u011fi aktar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n