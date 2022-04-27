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Japon bilim insanları: DNA’nın yapı taşları Dünya’ya meteorlarla geldi

27 Nisan 2022
dna meteor







Japon bilim insanları, dünyadaki yaşamın kaynağının uzayda olduğuna dair heyecan verici bir keşif yaptı. DNA ve RNA’nın oluşumunda yer alan kimyasal yapı taşları primidin nükleobazların karbon açısından zengin meteorlar tarafından Dünya’ya taşınmış olabileceği belirtildi.



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27 Nisan 2022


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