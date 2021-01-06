Jacob Blake’i 7 el ateş ederek felç bırakan polise ceza yok

ABD’de Wisconsin eyaletine beğlı Kenosha bölge savcısı Michael Gravely, düzenlediği basın toplantısında geçen Ağustos ayında siyahi Jacob Blake’e 7 el ateş eden ve belden aşağısını felç bırakan polis memuru Rusten Sheskey’in ceza almayacağını açıkladı.

Karara gerekçe olarak, polis memurlarının meşru müdafaa için ateş açtıklarını çürütecek bir kanıt bulunmaması gösterildi. Jacob Blake’in avukatları kararı “hayal kırıklığı” olarak niteledi.

Jacob Blake 23 Ağustos’ta çocuklarının gözü önünde polis tarafından vurulmuştu. Ağır yaralanan Blake’in belden aşağısının felçli kaldığı açıklanmıştı. Olay, ABD’de ikinci dalga ırkçılık karşıtı eylemlere yol açmıştı.