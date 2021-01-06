Jacob Blake’i 7 el ateş ederek felç bırakan polise ceza yok

ABD'de siyahi Jacob Blake'i s\u0131rt\u0131ndan 7 el ate\u015f ederek, belden a\u015fa\u011f\u0131s\u0131n\u0131 fel\u00e7 b\u0131rakan polis akland\u0131.\r\n\r\n\r\nABD'de\u00a0 Wisconsin eyaletine be\u011fl\u0131 Kenosha b\u00f6lge savc\u0131s\u0131 Michael Gravely, d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda ge\u00e7en A\u011fustos ay\u0131nda siyahi Jacob Blake\u2019e 7 el ate\u015f eden ve belden a\u015fa\u011f\u0131s\u0131n\u0131 fel\u00e7 b\u0131rakan polis memuru Rusten Sheskey'in ceza almayaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nKarara gerek\u00e7e olarak, polis memurlar\u0131n\u0131n me\u015fru m\u00fcdafaa i\u00e7in ate\u015f a\u00e7t\u0131klar\u0131n\u0131 \u00e7\u00fcr\u00fctecek bir kan\u0131t bulunmamas\u0131 g\u00f6sterildi. Jacob Blake'in avukatlar\u0131 karar\u0131 "hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131" olarak niteledi.\r\n\r\nJacob Blake 23 A\u011fustos'ta \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n g\u00f6z\u00fc \u00f6n\u00fcnde polis taraf\u0131ndan vurulmu\u015ftu. A\u011f\u0131r yaralanan Blake'in belden a\u015fa\u011f\u0131s\u0131n\u0131n fel\u00e7li kald\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131. Olay, ABD'de ikinci dalga \u0131rk\u00e7\u0131l\u0131k kar\u015f\u0131t\u0131 eylemlere yol a\u00e7m\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n