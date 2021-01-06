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Jacob Blake’i 7 el ateş ederek felç bırakan polise ceza yok

6 Ocak 2021
Jacob Blake



ABD’de siyahi Jacob Blake’i sırtından 7 el ateş ederek, belden aşağısını felç bırakan polis aklandı.







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6 Ocak 2021


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