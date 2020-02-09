Dünya

Jackie Chan, Koronavirüs panzehirini bulana 1 milyon Yuan verecek

10 Şubat 2020

Aksiyon filmleri oyuncusu Jackie Chan, Koronavirüs salgınına karşı tedavinin bulunması için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade ederek, tedaviyi bulana 1 milyon Yuan ödül vereceğini duyurdu.

Chan yaptığı açıklamada, “Hangi kişinin ya da kurumun panzehiri geliştirdiği önemli değil. Eğer başarılı olurlarsa kendilerine 1 milyon Yuan vererek teşekkür etmek istiyorum.

Bu parayla ilgili değil. Daha önce tıklım tıklım olan sokakları boş görmek istemiyorum. Vatandaşlarımın hayattan zevk almaları gerektiği anlarda ölümle savaştıklarını görmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Filmi vizyona giremedi

Chan’in bu girişimi dünyanın hemen her yerinden büyük övgü alırken, Chan daha sonra yaptığı açıklamada ise, “Bilim ve teknoloji virüsün üstesinden gelmenin anahtarıdır. Bence birçok insan benimle aynı düşünceye sahip. Umarım en kısa sürede bir panzehir bulunur” dedi.

Öte yandan, Jackie Chan’ın son filmi Vanguard, Koronavirüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında sinemaların kapatılması nedeniyle vizyona çıkamadı.



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