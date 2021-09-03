İzzet Onbaşı’nın vefatı Lefke’yi yasa boğdu

Lefke’nin tanınan ve sevilen simalarından, İzzet Onbaşı vefat etti. Lefke’nin Aplıç mahallesinde ikamet eden İzzet Onbaşı bugün öğle saatlerinde evinde vefat etti. Yüreği insan sevgisi ile dolu 7’den 70’e herkes tarafından sevilen sayılan Lefke sevdalısı İzzet Onbaşı’nın cenazesi Pandemi tedbirleri kapsamında bugün saat 17.00’de Lefke kabristanlığında ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninde kılınan namaz sonrasında Lefke Mezarlığı’nda gözyaşları arasında defnedildi. Denizli Spor kulübü Teknik Direktörü olan Tuncay Sarıyer’in kaynatası olan Onbaşı evli iki kız bir erkek çocuğu babası idi.