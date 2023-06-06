İzzet İzcan: Milliyetçiliğin her türlüsünü reddediyoruz.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Asya Karaali ismindeki Kıbrıslı Türk kıza, Güney Kıbrıs’ta bazı magandalar tarafından saldırıda bulunulmasını kınadıklarını açıkladı.

Saldırganların tutuklanarak mahkemeye çıkartılmasını doğru ve yerinde bir hareket olarak değerlendiren İzzet İzcan, Kıbrıs Rum yargısının hiç acımadan sorumluları cezalandırmasını istedi.

1963 olaylarının kıvılcımlarının da benzer şekilde gerçekleştirildiğini hatırlatan BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, her iki tarafın da provokasyonlara fırsat vermemesi gerektiğini vurguladı.

“ Kıbrıs tüm kıbrıslıların ortak yurdudur ve her köşesinde özgürce yaşama hakları vardır “ diyen İzzet İzcan, çağdışı ve ırkçı yaklaşımların mahkum edilmesinin, ortak yaşamın kurulmasına önemli katkı yapacağını vurguladı.

Milliyetçiliğin bir hastalık olduğunu belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan,

“ BKP, şöven ve milliyetçi politikaların her türlüsüne kararlılıkla karşı çıkacaktır “ dedi.