İzzet İzcan: Meclis gösteri merkezine dönüştü

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Meclis’in gösteri merkezine dönüştüğünü savundu.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin meşru olmadığının herkes tarafından kabul edildiğini öne sürerek, hükümetin, Meclis’i oyun alanına dönüştürdüğünü iddia etti.

“Böyle bir Meclis’te bulunarak, toplumun buna alışmasını sağlama hakkı kimsede yoktur” diyen İzzet İzcan, CTP’yi, Meclis’ten çekilmeye veya en azından oturumlara katılmamaya çağırdı.

Anayasal düzenin değiştirilmek istediğini iddia eden İzcan, “Protokolde, ekonomik konulardan çok siyasi konuların bulunmasının nedeni budur” dedi.

Kurtuluşun sokak ve uluslararası alanda olduğunu savunan BKP Genel Başkanı İzcan, federal çözüm yanlısı muhalefetin bir araya gelerek, emek, barış ve demokrasi alanında mücadele etmesi gerektiğini kaydetti.

Topluma, “Umudunuzu yitirmeyin, biz daha güçlüyüz” diye seslenen İzcan, özgürlük mücadelesi veren halkların daima kazandığını belirtti.