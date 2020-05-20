Türkiye

İzmir’de cami hoparlörlerinden “Çav Bella” çalındı

İzmir'de merkezi sistemle ezan okunan çeşitli camilerin minarelerinden İtalyan partizan marşı "Çav Bella" çalındı. İzmir Müftülüğü, ildeki camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin inceleme başlatıldığını ve bu konuda suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

20 Mayıs 2020


İzmir’de duyanların kulaklarına inanamadığı bir olay yaşandı. İzmir’in Karşıyaka, Konak, Çiğli, Buca gibi bir çok ilçesindeki camii hoparlörlerinden “Çav Bella” marşı çalındı.

Vatandaşların telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde görüntü alan kişilerin de şaşkınlığını gizleyemediği görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Müftülük tarafından olayla ilgili soruşturma başlatırken kimliği belirsiz kişilerin merkezi ezan sistemine sızarak frekansları değiştirmiş olabileceği ihtimalinde duruluyor.

Açıklamada, iddialarının doğru olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Bugün saat 17.00 sularında ilimizin çeşitli bölgelerindeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemimizin frekansına korsan şekilde müdahil olmak suretiyle bir sabotaj gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili gerekli suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Öte yandan Emniyet de konu hakkında araştırma başlattı.

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