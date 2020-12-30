İzmir yine sallandı! Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Urla açıklarında saat 16.40 sularında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5.18 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedildi.

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.4 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise İzmir’de meydana gelen depremin şiddetini 4.4 olarak ölçtü. Kandilli’nin verilerine göre deprem yerin 14.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.