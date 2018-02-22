İzcilik Yürütme Kurulu, Özyiğit’i ziyaret etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İzcilik Yürütme Kurulu, 22 Şubat İzci Düşünce Günü dolayısıyla Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’i ziyaret etti.

İzcilik Yürütme Kurulu, ziyaret öncesinde de Lefkoşa’da Atatürk Büstü’ne çelenk koydu.

Bakan Özyiğit’i ziyarette konuşan İzcilik Yürütme Kurulu Başkanı Hakkı Başarı, 1926 yılından beri kutlanan İzci Düşünce Günü’nün tarihçesini anlatarak, bu günün izcilerin paylaşımlarını arttırmayı amaçladığını söyledi.

Bu günü çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını dile getiren Başarı, yıl boyunca İzci Yürütme Kurulu olarak hayata geçirdikleri aktiviteleri ve planladıkları etkinlikleri sıraladı.

Başarı, Alevkayası’ndaki kamp alanının yenilenerek hizmet verir hale getirilmesi için bakanlıktan destek talep etti.

ÖZYİĞİT: “İZCİLİK ÇOK ÖZEL BİR DİSİPLİN”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise, izciliğin çok özel bir disiplin gerektirdiğine işaret ederek, bunun yaşam biçimi haline getirilmesinin önemine değindi.

Öğretmenlik yaptığı yıllarda izcilik konusunda özel itina gösterdiğini belirten Özyiğit, bakanlık olarak izcilikle ilgili atılacak adımlara destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Özyiğit, izciliğin toplumsallaşması ve eğitim içine katılması için de çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Ziyaret sırasında İzcilik Yürütme Kurulu, Bakan Özyiğit’e hediye de takdim etti.