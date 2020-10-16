İzcan: Kişisel kırgınlıklar bir tarafa, sandığa gidiyoruz.

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, halkımıza mutlaka sandığa gidin çağrısında bulundu.

“Pazar günkü seçimde Kıbrıs Türk toplumunun kaderi oylanacak” diyen İzzet İzcan, “Gün, kişisel kırgınlıkları bir tarafa bırakıp safları sıklaştırma günüdür” dedi.

Yeni maceralar istemiyoruz.

“Karar vermemiz gereken, federal birleşik bir Kıbrıs’la barışa ulaşacak mıyız? Yoksa, ayrılıkçı çözümsüzlük siyasetlerinin peşinde koşarak, Türkiye’nin alt yönetimi mi olacağız?” diyen İzcan, Kıbrıs Türkünün yeterince acı çektiğini, yeni maceralar yaşamak istemediğini vurguladı.

Yeni provokasyonlar olabilir.

Seçim gününe kadar yeni provokasyonların olabileceğini dile getiren İzcan, faşistlerin dayanışmasının gündemde olduğunu, halkımızın soğuk kanlılığını yitirmemesini istedi.

“Görüşme masasında bizi kim temsil edecek?” sorusunu soran BKP Genel Başkanı İzcan, “Kendi partisi ve hükümetini dahi yönetemeyen Ersin Tatar, Kıbrıs Türk toplumunun hak ve çıkarlarını koruyamaz” dedi.

Halkımızı, Mustafa Akıncı’ya destek olmaya çağırıyoruz.

“Kıbrıs’ın Kuzeyinde yaratılan ekonomik ve siyasi çöküşü gizlemek için halkı, Türkiye’yi sevenler ile sevmeyenler şeklinde bölmeye çalışan Tatar ve ekibi, hak ettikleri cevabı pazar günü alacaklardır” diyen BKP Genel Başkanı İzcan, “BKP olarak, halkımızı sandığa gitmeye ve Mustafa Akıncı’ya destek olmaya çağırıyoruz” dedi..