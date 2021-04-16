İzcan: Erdoğan’ın, Anayasa Mahkemesi Başkanını tehdit etmesini kınıyoruz

İzzet İzcan: TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Anayasa Mahkemesi Başkanını tehdit etmesini kınıyoruz.

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Anayasa Mahkemesi’nin kuran kursları konusunda verdiği kararı selamladıklarını belirtti.

“Kıbrıs Türk toplumu, laik anlayışa sahip, din ve vicdan hürriyetinin olduğu bir toplumdur. Kuzey Kıbrıs’ta uygulamada olan Anayasa, din eğitiminin nasıl düzenleneceğini kayıt altına almıştır” diyen İzcan, bundan geri adım atılamayacağını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın bu yanlıştan dönmesi gerektiğini, dönmediği takdirde ise atacakları adımların farklı olacağını belirterek, Anayasa Mahkemesi Başkanı’nı tehdit etmesini şiddetle kınadıklarını vurguladı.

“Türkiye’de uygulanan neyse, Kuzey Kıbrıs’ta da o olmalıdır” anlayışı, Kıbrıs Türk toplumunun varlık ve kimliğine açık bir saldırı olduğunu dile getiren BKP Genel Başkanı İzcan, “Bu memleket bizimdir ve Erdoğan’ın tehditlerini ret ediyoruz” dedi.

“Türkiye’yi batağa sürükleyen İhvancı Erdoğan, ellerini Kıbrıs’tan çek” diyen İzcan, KKTC Anayasa Mahkemesi kararı ve Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın yanında durmaya devam edeceklerini vurguladı.