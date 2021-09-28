İzcan: Asya bebeğin yaşam mücadelesine katkı yapan tüm kesimlere teşekkür ederiz.

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Asya bebeğin tedavisinin Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından üstlenilmesini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Bu kararı alan Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerine teşekkür eden İzcan, “İki toplum el ele verirse, başaramayacağı iş yoktur” dedi.

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, bu olayın iki toplum arasında güvenin oluşmasına katkıda bulunacağını dile getirdi. 21. Yüzyılda, düşmanlık ve kinden beslenen politikalara yer olmadığını söyleyen İzcan, dostluk ve kardeşliğin, düşmanlık karşısında daima galip geldiğini belirtti.