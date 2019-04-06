Kıbrıs

İyilik gönüllüleri Haspolat’ta sel mağduru aileye eşya yardımı yaptı

6 Nisan 2019

 Kıbrıs Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri, Taşkent köyünün ardından Haspolat bölgesinde de selden evi zarar gören aileye ev eşyası yardımında bulundu.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, sel felaketinin ardından Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin sağladığı gıda paketleri, havlu seti, hijyen paketi ve battaniye yardımında bulunarak sel mağduru ailelere yardım eli uzatan İyilik Gönüllüleri, yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Vakıf İdaresi, yoğun yağış ve selden dolayı evlerine su giren ve eşyaları kullanılmaz duruma gelen aileye yatak, şilte ve koltuk takımı teslim ederek, ailenin yaralarını sarmasına yardım ettiklerini kaydetti.

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