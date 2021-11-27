İyi ve güzel futbol

Gönyeli’ de kazanan iyi oyunuyla deplasman takımı Yenicami oldu. Sahada İlk devre 2 gol ve ikinci devre bulduğu tek golle 3_0 farklı skorla galip ayrılan taraf Yenicami oldu. Maç önce favori takım Gönyeli idi. Ama böyle olmadı. Yenicami oyuna iyi başlangıç yaptı. Golde buldu. Skor avantajını iyi kullandı. İlk devrede iyi başlayan oyun iyi devam etti. İkinci gol oldu. Gollerin sahibi Hasan Evren idi. Kazanılan goller takımı özgüveni sağladı. Devre iki farklı skorla Yenicami’nin üstünlüğünü tamamlandı. İlk devrede oyunda farkedilir derecede yani başka bir deyişle bariz Yenicami üstünlüğü vardı. İkinci devrede maç boyunca ikili mücadeleyi kazanan, az hatayla , rakibinden fazla koşan ve futbol takımı için en önemli özelliği takım yardımlaşmayı süperdi. Herkes görevini başarıyla tamamladı. Kartal tepeden hak etikleri 3 puanla ayrılmış oldu. Yak taraftarlar sahada ayrılırken yüzleri gülüyordu. Çünkü takımları güzel futbol mücadelesi yapmış oldu.

Gönyeli futbol oyunu da sahada verdikleri mücadele çok kötüydü. Kötü oyunda mağlubiyeti getirmiş oldu. Gönyeli’de her hattıyla hatalıydı ve yenilgiyi hak ettikleri söyleyebilirim. Savunmada bir oyuncu cezalı oluşu takım olarak oyuncakların performansları çok kötü olmasına sebep olmamalı. Uzun zamandır Yenicami futbol takımını izlememiştim. Göze hoş güzel futbol oynadılar.

Hakem Ali Özer kullandığı kartlar doğruydu. Yardımcılarıyla iyi yönetim gösterdi.