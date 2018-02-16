İyi ki doğdun Havadis!

KUTLAMAYA YOĞUN KATILIM:

Devlet büyükleri ve siyasiler başta olmak üzere spor, sanat ve magazin camiasından birçok tanıdık simanın da katıldığı Havadis ailesinin 9. Kuruluş yıldönümü kutlamasında geçmişten günümüze Havadis’e emek vermiş birçok gazeteci ve çalışan da hazır bulundu.

Kuruluşunun 9. yılının gururunu 14 Şubat gibi özel bir günde, Lefkoşa içindeki Bedesten’de kutlayan gazeteniz Havadis’in kokteyl eşliğinde gerçekleşen gecesine oldukça yoğu bir katılım oldu. Öyle ki o güzel geceden objektiflere yansıyan değerli görüntüleri dünkü sayımızdaki iki sayfaya sığıştırmak pek de mümkün olmadı.

Devlet büyükleri ve siyasiler başta olmak üzere sanat ve magazin camiasından birçok tanıdık simanın da katıldığı gecede Havadis ailesi ve geçmişten günümüze aileye dahil olan birçok gazeteci eşleriyle birlikte hazır bulundu.

Ülkemizin başarılı ikilisi Gizem ve Utku Yerebakan’ın seçkin repertuarıyla ses getirdiği kutlamada kulüp başkanları dahil olmak üzere spor camiasından da yoğun bir katım olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Kokteyl ikramının yanında kesilen yaş günü pastasıyla da tatlanan kutlama Havadis ailesin mutluluğunu ve gururunu gözler önüne serdi. Havadis ailesi olarak bu değerli gecemizde bizlerin yanında olan ve iyi dileklerini bizden esirgemeyen tüm misafirlerimize sonsuz teşekkür ederiz.[images_grid auto_slide=”no” auto_duration=”1″ cols=”three” lightbox=”no” source=”media: 286935,286934,286933,286932,286931,286930,286929,286928,286927,286926,286925,286924,286923,286922,286921,286920,286919,286918,286917,286916,286915,286914″][/images_grid]