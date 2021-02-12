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İthal 1 yerli 3 üründe limit üstü kalıntı

12 Şubat 2021
tarım dairesi gıda denetim sonuçları



Tarım Dairesi haftalık gıda denetim sonuçlarına göre 1’i ithal 4 üründe limit üstü kalıntıya rastlandığını açıkladı

Tarım Dairesi 5-11 Şubat 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 17 numuneden 16 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

SVS Tic. Ltd. ait cennet meyvesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün, firmanın isteği üzerine imha edilmiştir

Yerli ürünlerden 18 numuneden 15 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2  ürün , tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

Yedidalga sakinlerinden Ruhale Selvi’ye ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Aydınköy’de sakin Feramiz Pişkin’e ait patlıcanda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün  hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Mağusa sakinlerinden Hamiyet Doğan’a ait kapya biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.

 

   12 Şubat 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
 İsimYerli/ithalÜrünAnaliz Sonucu
1Helvasan Tic.İthalSusamTemiz
2Küçükuncular Ltd.İthalSusamTemiz
3M. Hacı Ali Ltd.İthalAyçiçek KüsbesiTemiz
4TÜKİthalArpa yemlikTemiz
5Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma Stk.Temiz
6Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma GoldenTemiz
7SVS Tic. Ltd.İthalCennet MeyvesiLimit Üstü
8SVS Tic. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
9SVS Tic. Ltd.İthalElma Stk.Temiz
10SVS Tic. Ltd.İthalArmut S.MTemiz
11SVS Tic. Ltd.İthalElma G.STemiz
12SVS Tic. Ltd.İthalElma GoldenTemiz
13Şetar Tic. Ltd.İthalElma GoldenTemiz
14Şetar Tic. Ltd.İthalElma Stk.Temiz
15Holly Grains Ltd.İthalMısırTemiz
16Onbaşı İşl. Ltd.İthalArmut DeveciTemiz
17Onbaşı İşl. Ltd.İthalArmut S.MTemiz
18Hüseyin ÇalıcıoğluKuzucukMarulTemiz
19Durmuş SerhoşSınırüstüMarulTemiz
20Durmuş SerhoşSınırüstüKerevizTemiz
21Hüseyin ÇalıcıoğluKuzucukSarı Çarli BiberTemiz
22Hüseyin ÇalıcıoğluKuzucukDomatesTemiz
23Hüseyin ÇalıcıoğluKuzucukYeşil Çarli BiberTemiz
24Hüseyin ÇalıcıoğluKuzucukKapya BiberTemiz
25Ali KandulluAydınköyPatlıcanTemiz
26Feramiz PişkinAydınköyPatlıcanLimit Üstü
27Hikmet TopaloğluAydınköyDomatesTemiz
28Ruhale SelviYedidalgaDomatesLimit Üstü
29Hüseyin MutiAlsancakDomatesTemiz
30Caner SafelAlsancakPatlıcanTemiz
31Mustafa MutiAlsancakDomatesTemiz
32Hüseyin MutiAlsancakKapya BiberTemiz
33Ayşe SözMağusaDomatesTemiz
34Cumali AğarMağusaDomatesTemiz
35Hamiyet DoğanMağusaKapya BiberLimit Üstü





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12 Şubat 2021


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