Dünya

İtalya’nın en küçük köyünde 8 yıl sonra ilk doğum

26 Temmuz 2020
Morterone, Lombardia, 8 yıl, doğum

İtalya’nın en küçük köyünde 8 yıl aradan sonra ilk doğum gerçekleşti. Ülkenin kuzeyindeki Lombardia bölgesinde yer alan dağ köyü Morterone’nin nüfusu böylece 28’den 29’a yükseldi.

Sara Invernizzi ile Matteo Maglia’nın oğulları Denis 19 Temmuz’da, Morterone’nin bağlı olduğu Lecco kentindeki Alessandro Manzoni Hastanesi’nde 2 kilo 600 gram olarak dünyaya geldi.

Denis’in doğumu yerel idareciler tarafından da coşkuyla karşılandı ve basında geniş yer buldu.

Morterone Belediye Başkanı Antonella Invernizzi, Denis’in doğumunu “Tüm halkımız için muhteşem bir umut belirtisi” diyerek kutladı.

‘Küçük Denis’in doğumu hepimize neşe veriyor’

Lombardiya Bölge Başkanı Attilio Fontana da sosyal medyada ailenin fotoğrafını “Hoşgeldin Denis!” mesajıyla paylaştı. Fontana, “İtalya’nın en küçük köyü Morterone’de büyük sevinç, yeni sakiniyle birlikte nüfusu 29’a çıktı. Bu köyde son doğum 2012’de bir kız bebekti” diye yazdı ve bebeğin anne babasıyla birlikte “tüm Morteronelileri” de tebrik etti.


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