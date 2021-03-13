İtalyan kasabası 1 euroya “rüya gibi” ev satıyor

Bir İtalyan kasabası daha tarihi evlerinden bazılarını 1 euroya (yaklaşık 9 TL) satışa çıkardı fakat bu sefer depozito zorunluluğu yok.

Güney İtalya’nın Basilicata bölgesindeki Laurenzana, azalan nüfusu desteklemek için yeni sakinleri ikna etmek adına böyle bir plan yürüten en son kasaba.

Fakat çoğu kasaba ve köy kelepir konutları için alıcıların yenileme işi bittikten sonra geri alabileceği 2 bin ila 5 bin euro arasında değişen bir depozito ödemesini (yaklaşık 18 bin ila 45 bin TL) zorunlu tutsa da, Laurenzana’da bu zorunluluk yok.

Şubat ayında başlatılan girişimin ardından CNN’e konuşan Belediye Başkanı Michele Ungaro şu ifadeleri kullandı:

Yeni gelenleri sıkıcı prosedürler ve katı zorunluluklarla uğraştırmadan hayallerindeki evi satın almalarına yardımcı olmak istiyoruz. Bazen, özellikle de yabancıysanız, yönetmelikleri anlamak zor olabilir. Bu maceranın bir yük değil, bir zevk olmasını istiyoruz

Mülkler üzerindeki çalışmaların nasıl ilerlediğini dikkatle izlerken alıcıların “iyi niyet ve bağlılığına” güveneceklerini de sözlerine eklemişti.

1 euroluk ev kampanyasını benimseyen diğerlerinde olduğu gibi Laurenzana da alıcıların mülklerini yenilemeyi taahhüt etmesini (ki bakımsızlık durumları farklılık gösterebilir) ve projeyi üç yıl içinde tamamlanmasını şart koşuyor.

Çalışmalar satın alımdan sonraki üç ay içinde başlamalı ve alıcılar yeni mülklerini yenilemek için yaklaşık 20 bin euro (yaklaşık 181 bin TL) harcamaya hazır olmalı.

Potansiyel alıcılar teklifleri değerlendirilmeden önce kapsamlı bir yenileme planı sunmak zorunda fakat Laurenzana yetkilileri süreci kolaylaştırmak için evrak işlerini minimumda tutmaya çalışıyor.