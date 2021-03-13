İtalya’da yeni dalga alarmı, ülkenin büyük kısmında kapama tedbirleri

Bugüne kadar ülkenin 20 bölgesinden 6’sı sarı, yalnızca 3’ü kırmızı bölge kategorisindeydi. 15 Mart’tan itibarense sarı bölge kalmayacak.

Ülke genelinde uygulanan 22.00-05.00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı da devam edecek.

Bölgelerin risk seviyesi, her 100 bin kişilik nüfusa düşen vaka sayısına göre belirlendi. Hafta bazında 100 bin kişide 250’den fazla vaka belirlenen bölgeler kırmızı ilan edildi.

Paskalya tatiline denk gelen 3-5 Nisan tarihleri arasında ise beyaz bölgeler dışında tüm ülke kırmızı bölge ilan edilecek.

Yeni tedbirler, Paskalya tatilinin yanı sıra ülkede artmakta olan koronavirüs varyantlarının da etkisiyle virüsün daha fazla yayılmasının önüne geçmek amacıyla alındı.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza geçen hafta yaptığı açıklamada, “İngiliz varyantı” olarak bilinen ve bulaşıcılık kapasitesi yüksek olan virüs türünün ülkede en yaygın koronavirüs formu haline geldiğini söylemişti.

Başbakan Draghi: Yeni bir dalga

Başbakan Mario Draghi, yeni tedbirleri açıklarken son bir haftada yeni vaka sayılarının önceki haftaya göre yüzde 15 arttığını söyledi. Draghi, “Sağlık krizinin başlamasından bir yıldan uzun süre geçmişken maalesef yeni bir enfeksiyon dalgasıyla karşı karşıyayız” dedi.

Avrupa’da koronavirüs salgınının ilk tespit edildiği ülke olan İtalya’da ilk olarak 10 Mart 2020’de tüm ülkeyi kapsayan ağır kısıtlayıcı tedbirler uygulanmaya başlamıştı. Bu tedbirler Mayıs ayından itibaren hafifletilmeye başlamış ve ardından da risk seviyesine bağlı olarak bölgesel çapta önlem uygulaması başlatılmıştı.

İtalya’da Covid-19 nedenli ilk ölümün 21 Şubat 2020’de kaydedilmesinden bu yana toplam can kaybı 101 bin 564’e, toplam vaka sayısı da 3 milyon 175 bin 807’e ulaştı. Son bir günde 26 bin 824 yeni vaka ve 380 can kaybı meydana geldi.

27 Aralık’ta başlayan aşı kampanyasında ise bugüne kadar 6.2 milyon kişiye aşı yapıldı, bunların 1.8 milyonu her iki doz aşıyı da yaptırdı.