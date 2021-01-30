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İtalya’da son 24 saatte COVID-19’dan 421 can kaybı

31 Ocak 2021
italya koronavirüs



İtalya’da son 24 saatte koronavirüs salgınında 421 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede aşılananların sayısı 1 milyon 813 bini aştı.

İtalya Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini paylaştı.

Son 24 saatte 12 bin 715 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020’den bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 541 bin 783’e çıktı.

Can kaybı 88 bin 279’a yükseldi

Aktif COVID-19 hasta sayısı 463 bin 352’ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 218’e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 421 artarak 88 bin 279’a yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 16 bin 764 artışla 1 milyon 990 bin 152’ye ulaştı.

Aşılananların sayısı 1 milyon 813 bin 5’e çıktı

Son güncellenen verilere göre aşılananların sayısı 1 milyon 813 bin 5’e çıktı. Bunların 482 bin 838’inin ikinci dozu alanlar oldu.

İtalya İlaç Ajansı (AIFA) da AstraZeneca aşısı için 18 ile 55 yaş arasındakilerde kullanılması doğrultusunda onay verdi.





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31 Ocak 2021


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